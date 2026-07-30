Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Performance unter der Lupe
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30.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Diploma-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diploma-Papiers betrug an diesem Tag 29,60 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 337,884 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 71,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 023,52 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,24 Prozent gesteigert.
Diploma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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