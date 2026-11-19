Vor Jahren in Diploma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,67 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,157 Diploma-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (68,85 GBP), wäre die Investition nun 217,39 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,39 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Diploma zuletzt 9,38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at