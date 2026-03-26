Diploma Aktie

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WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

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Lukrativer Diploma-Einstieg? 26.03.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Diploma-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Diploma-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Diploma-Papier an diesem Tag bei 39,70 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 251,889 Diploma-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 987,41 GBP, da sich der Wert einer Diploma-Aktie am 25.03.2026 auf 59,50 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 49,87 Prozent.

Diploma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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