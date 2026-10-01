FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Diploma-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Diploma-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Diploma-Papier bei 8,79 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 137,656 Diploma-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 77,25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87 883,96 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 778,84 Prozent zugenommen.

Diploma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,50 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at