Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Profitable Diploma-Investition?
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26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Diploma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,22 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Diploma-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,460 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Diploma-Papiers auf 64,65 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 011,93 GBP wert. Damit wäre die Investition 601,19 Prozent mehr wert.
Diploma wurde am Markt mit 8,81 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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