FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diploma-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Diploma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,38 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hat, hat nun 34,041 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 445,88 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 01.07.2026 auf 71,85 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,59 Prozent angezogen.

Diploma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at