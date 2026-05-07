FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Diploma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Diploma-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,62 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 349,409 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 244,79 GBP, da sich der Wert einer Diploma-Aktie am 06.05.2026 auf 72,25 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 152,45 Prozent.

Alle Diploma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at