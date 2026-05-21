Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Diploma-Performance im Blick 21.05.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Diploma-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Diploma-Papier bei 48,74 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Diploma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,517 Diploma-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 409,52 GBP, da sich der Wert einer Diploma-Aktie am 20.05.2026 auf 68,70 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,95 Prozent angewachsen.

Am Markt war Diploma jüngst 9,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diploma PLC

mehr Nachrichten