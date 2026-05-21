Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Diploma-Performance im Blick
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21.05.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Diploma-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Diploma-Papier bei 48,74 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Diploma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,517 Diploma-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 409,52 GBP, da sich der Wert einer Diploma-Aktie am 20.05.2026 auf 68,70 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,95 Prozent angewachsen.
Am Markt war Diploma jüngst 9,16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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