Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Frühe Anlage
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09.04.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diploma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 09.04.2021 wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,496 Diploma-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.04.2026 2 372,26 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 65,00 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 137,23 Prozent.
Insgesamt war Diploma zuletzt 8,29 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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