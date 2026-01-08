FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diploma-Papier 28,76 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,477 Diploma-Papiere. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 07.01.2026 195,24 GBP wert, da der Schlussstand 56,15 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 95,24 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Diploma belief sich zuletzt auf 7,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at