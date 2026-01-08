Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Diploma-Anlage
|
08.01.2026 10:03:26
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diploma-Papier 28,76 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,477 Diploma-Papiere. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 07.01.2026 195,24 GBP wert, da der Schlussstand 56,15 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 95,24 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Diploma belief sich zuletzt auf 7,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diploma PLC
|
12:27
|Gewinne in London: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)