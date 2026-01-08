Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Diploma-Anlage 08.01.2026 10:03:26

FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Diploma-Papier 28,76 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,477 Diploma-Papiere. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 07.01.2026 195,24 GBP wert, da der Schlussstand 56,15 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 95,24 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Diploma belief sich zuletzt auf 7,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diploma PLC

mehr Nachrichten