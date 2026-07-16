Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Performance im Blick
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16.07.2026 10:03:23
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Diploma-Papier an diesem Tag 49,04 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 2,039 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.07.2026 138,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 67,70 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 38,05 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 9,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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