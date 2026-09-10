FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Diploma-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Diploma-Anteile an diesem Tag bei 54,40 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 183,824 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (70,85 GBP), wäre die Investition nun 13 023,90 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,24 Prozent gesteigert.

Diploma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at