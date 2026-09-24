Diploma Aktie

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WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

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Lohnendes Diploma-Investment? 24.09.2026 10:03:25

FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Diploma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Diploma-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,889 Diploma-Aktien im Depot. Die gehaltenen Diploma-Aktien wären am 23.09.2026 2 506,17 GBP wert, da der Schlussstand 76,20 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 150,62 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Diploma belief sich zuletzt auf 10,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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