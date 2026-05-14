FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diploma-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Diploma-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,53 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diploma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,280 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 66,85 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 887,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 787,78 Prozent vermehrt.

Diploma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at