Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Profitabler Diploma-Einstieg?
|
15.01.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 5 Jahren verdient
Diploma-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,22 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,125 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 55,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 617,81 GBP wert. Mit einer Performance von +161,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 7,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diploma PLC
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)