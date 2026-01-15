Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Diploma-Einstieg? 15.01.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Diploma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Diploma-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,22 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,125 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 55,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 617,81 GBP wert. Mit einer Performance von +161,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 7,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diploma PLC

mehr Nachrichten