FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Diploma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Diploma-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,22 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,125 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 55,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 617,81 GBP wert. Mit einer Performance von +161,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 7,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at