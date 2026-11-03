easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Lohnender easyJet-Einstieg?
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03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,91 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das easyJet-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,562 easyJet-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 6,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,77 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 73,77 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte easyJet einen Börsenwert von 5,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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