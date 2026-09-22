easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Langfristige Anlage
|
22.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet
Am 22.09.2016 wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die easyJet-Aktie bei 8,81 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 11,355 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 6,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,15 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 76,15 GBP entspricht einer negativen Performance von 23,85 Prozent.
Der Börsenwert von easyJet belief sich zuletzt auf 5,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu easyJet plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
21.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
14.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
09.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
08.09.26
|EasyJet sued for $72mn over abandoned planes in sanctions dispute (Financial Times)
|
04.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
03.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
02.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7,81
|0,15%