FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet

Am 22.09.2016 wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die easyJet-Aktie bei 8,81 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 11,355 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 6,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,15 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 76,15 GBP entspricht einer negativen Performance von 23,85 Prozent.

Der Börsenwert von easyJet belief sich zuletzt auf 5,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at