easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 24.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in easyJet-Aktien gewesen.

Am 24.02.2023 wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die easyJet-Aktie an diesem Tag 4,77 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,969 easyJet-Aktien. Die gehaltenen easyJet-Papiere wären am 23.02.2026 98,47 GBP wert, da der Schlussstand 4,70 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 1,53 Prozent.

Insgesamt war easyJet zuletzt 3,52 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu easyJet plc

mehr Nachrichten