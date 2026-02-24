FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in easyJet-Aktien gewesen.

Am 24.02.2023 wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die easyJet-Aktie an diesem Tag 4,77 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,969 easyJet-Aktien. Die gehaltenen easyJet-Papiere wären am 23.02.2026 98,47 GBP wert, da der Schlussstand 4,70 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 1,53 Prozent.

Insgesamt war easyJet zuletzt 3,52 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at