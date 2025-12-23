easyJet Aktie

Profitables easyJet-Investment? 23.12.2025 10:03:42

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in easyJet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die easyJet-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,71 GBP wert. Bei einem easyJet-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,254 easyJet-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 899,05 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 22.12.2025 auf 5,13 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 10,09 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte easyJet einen Börsenwert von 3,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

