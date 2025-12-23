easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Profitables easyJet-Investment?
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die easyJet-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,71 GBP wert. Bei einem easyJet-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,254 easyJet-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 899,05 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 22.12.2025 auf 5,13 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 10,09 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte easyJet einen Börsenwert von 3,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
16.12.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.12.25