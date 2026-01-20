FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die easyJet-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Der Schlusskurs der easyJet-Aktie betrug an diesem Tag 5,07 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 197,239 easyJet-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.01.2026 auf 4,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 954,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,60 Prozent verringert.

Alle easyJet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at