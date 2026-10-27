FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.10.2025 wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,86 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 057,613 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 13 995,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,96 Prozent.

Zuletzt ergab sich für easyJet eine Börsenbewertung in Höhe von 5,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at