easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Lohnender easyJet-Einstieg?
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09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der easyJet-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das easyJet-Papier bei 5,87 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 17,036 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,66 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 79,42 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 20,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete easyJet eine Marktkapitalisierung von 3,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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