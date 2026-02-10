FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die easyJet-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.02.2016 wurde die easyJet-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,75 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,453 Anteilen. Die gehaltenen easyJet-Aktien wären am 09.02.2026 381,51 GBP wert, da der Schlussstand 4,86 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für easyJet eine Börsenbewertung in Höhe von 3,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

