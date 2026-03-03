easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

Performance im Blick 03.03.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in easyJet-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades easyJet-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die easyJet-Aktie bei 8,66 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,475 easyJet-Aktien im Depot. Die gehaltenen easyJet-Papiere wären am 02.03.2026 519,64 GBP wert, da der Schlussstand 4,50 GBP betrug. Damit wäre die Investition 48,04 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 4,93 -3,30% easyJet plc

