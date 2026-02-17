FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 17.02.2025 wurde die easyJet-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das easyJet-Papier an diesem Tag 5,24 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 909,855 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 264,71 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 16.02.2026 auf 4,85 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 9 264,71 GBP, was einer negativen Performance von 7,35 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete easyJet eine Marktkapitalisierung von 3,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at