Lohnendes easyJet-Investment? 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen easyJet-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit easyJet-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,23 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,028 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 4,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,58 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 34,58 GBP, was einer negativen Performance von 65,42 Prozent entspricht.

easyJet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,77 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

