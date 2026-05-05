easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Lohnende easyJet-Investition?
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05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Tag beendete die easyJet-Aktie bei 12,12 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,484 easyJet-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 294,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,57 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 70,55 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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