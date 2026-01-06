FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in easyJet-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 06.01.2021 wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,70 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die easyJet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 492,836 easyJet-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 5,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 688,10 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,12 Prozent verringert.

Alle easyJet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

