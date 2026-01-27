FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die easyJet-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das easyJet-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,07 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 971,609 easyJet-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 386,83 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 26.01.2026 auf 4,76 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 6,13 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at