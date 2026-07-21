Endeavour Mining Aktie

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WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42

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Rentable Endeavour Mining-Anlage? 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Endeavour Mining-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 21.07.2023 wurden Endeavour Mining-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,42 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,149 Endeavour Mining-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,31 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Papiers am 20.07.2026 auf 34,24 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,31 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Endeavour Mining betrug jüngst 8,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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