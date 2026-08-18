FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Endeavour Mining-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Endeavour Mining-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Endeavour Mining-Anteile an diesem Tag bei 15,70 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investierten, hätten nun 63,694 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 2 671,97 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 41,95 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 167,20 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Endeavour Mining belief sich jüngst auf 9,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at