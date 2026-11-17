Anleger, die vor Jahren in Endeavour Mining-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Endeavour Mining-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Endeavour Mining-Anteile bei 20,07 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Endeavour Mining-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 498,304 Endeavour Mining-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (36,95 GBP), wäre die Investition nun 18 412,32 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,12 Prozent erhöht.

Endeavour Mining erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at