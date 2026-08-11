Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
|Endeavour Mining-Performance
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11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor einem Jahr abgeworfen
Endeavour Mining-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,46 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Endeavour Mining-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,088 Endeavour Mining-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (40,74 GBP), wäre das Investment nun 166,56 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,56 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Endeavour Mining einen Börsenwert von 9,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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