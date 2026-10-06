Endeavour Mining Aktie

Endeavour Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42

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Langfristige Anlage 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Endeavour Mining-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Endeavour Mining-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,98 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 312,695 Endeavour Mining-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 289,56 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining bezifferte sich zuletzt auf 10,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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