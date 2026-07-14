FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Endeavour Mining-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,06 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Endeavour Mining-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 433,651 Endeavour Mining-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Endeavour Mining-Papiers auf 35,96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 594,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,94 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Endeavour Mining betrug jüngst 8,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at