Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
|Endeavour Mining-Anlage unter der Lupe
|
10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endeavour Mining-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Endeavour Mining-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Endeavour Mining-Aktie an diesem Tag bei 16,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Endeavour Mining-Papier investiert hätte, hätte er nun 60,569 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 2 594,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42,84 GBP belief. Mit einer Performance von +159,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Endeavour Mining markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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