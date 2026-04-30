Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Entain-Dividendenzahlung
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30.04.2026 14:03:36
FTSE 100-Papier Entain-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Entain Aktionären eine Freude
Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Entain am 29.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,20 GBP je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 0,19 GBP angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Entain beziffert sich auf 122,10 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 4,99 Prozent.
Dividendenrendite im Blick
Schlussendlich notierte der Entain-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 5,56 GBP. Heute wird das Entain-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Entain-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Entain weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,71 Prozent.
Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Entain via London um 12,74 Prozent verringert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 27,42 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Entain
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,21 GBP aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,74 Prozent ansteigen.
Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Entain
Entain ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,585 Mrd. GBP. Das Entain-KGV beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Entain einen Umsatz von 5,259 Mrd.GBP sowie ein EPS von -1,04 GBP.
Redaktion finanzen.at
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