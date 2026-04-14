FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entain von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Entain-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Entain-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Entain-Aktie bei 5,21 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 921,230 Entain-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.04.2026 10 455,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,44 GBP belief. Mit einer Performance von +4,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 3,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at