WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

Entain-Performance im Blick 30.12.2025 10:03:41

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Entain von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 30.12.2024 wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Entain-Papier an diesem Tag 6,81 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,684 Entain-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 7,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,28 Prozent vermehrt.

Entain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

