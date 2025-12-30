Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Entain-Performance im Blick
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Entain von vor einem Jahr abgeworfen
Am 30.12.2024 wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Entain-Papier an diesem Tag 6,81 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,684 Entain-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 7,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,28 Prozent vermehrt.
Entain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
