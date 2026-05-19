Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Entain-Anlage 19.05.2026 10:04:09

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Entain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Entain-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Entain-Aktie betrug an diesem Tag 7,71 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 129,769 Entain-Anteilen. Die gehaltenen Entain-Anteile wären am 18.05.2026 693,49 GBP wert, da der Schlussstand 5,34 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 30,65 Prozent gleich.

Entain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,41 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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