Frühe Anlage 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Entain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Entain-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Entain-Anteile an diesem Tag 13,92 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 71,865 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 538,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,49 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46,14 Prozent.

Zuletzt verbuchte Entain einen Börsenwert von 4,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

