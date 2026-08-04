Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Entain-Investment im Blick 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Entain-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Entain-Investment gewesen.

Am 04.08.2016 wurde das Entain-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,75 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,813 Entain-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Entain-Aktie auf 5,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,09 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 81,09 GBP entspricht einer negativen Performance von 18,91 Prozent.

Entain war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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