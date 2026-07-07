Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Lohnender Entain-Einstieg? 07.07.2026 10:03:50

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Entain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Entain-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Entain-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,96 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 677,852 Entain-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Entain-Aktie auf 5,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 922,82 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Entain belief sich zuletzt auf 3,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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