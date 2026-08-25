FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Entain-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Entain-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Entain-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Entain-Aktie an diesem Tag 19,12 GBP wert. Bei einem Entain-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,229 Entain-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,29 GBP, da sich der Wert eines Entain-Anteils am 24.08.2026 auf 5,41 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 71,71 Prozent.

Insgesamt war Entain zuletzt 3,44 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at