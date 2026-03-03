FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Entain von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Entain-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Entain-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,83 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 723,327 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Entain-Aktien wären am 02.03.2026 4 070,89 GBP wert, da der Schlussstand 5,63 GBP betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,29 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Entain belief sich zuletzt auf 3,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

