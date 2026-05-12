Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Profitable Entain-Anlage?
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Entain-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Entain-Aktie betrug an diesem Tag 5,42 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,467 Entain-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,25 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 11.05.2026 auf 5,27 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 2,75 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Entain einen Börsenwert von 3,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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