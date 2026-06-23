Entain Aktie

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WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Langfristige Performance 23.06.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Entain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Entain-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,130 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Entain-Papiers auf 5,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,42 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,58 Prozent verringert.

Entain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,49 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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