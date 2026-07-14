Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Frühe Anlage
|
14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 14.07.2025 wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,48 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,549 Entain-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 58,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,58 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41,12 Prozent.
Jüngst verzeichnete Entain eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.07.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags stärker (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Entain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
03.07.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Entain PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Entain PLC Registered Shs
|6,47
|-1,10%