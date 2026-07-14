Entain Aktie

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WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Frühe Anlage 14.07.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Entain-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 14.07.2025 wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,48 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,549 Entain-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 58,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,58 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41,12 Prozent.

Jüngst verzeichnete Entain eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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