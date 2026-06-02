Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Entain-Einstieg? 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Entain von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Entain-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Entain-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Entain-Papier bei 16,59 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,029 Entain-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,93 GBP, da sich der Wert eines Entain-Papiers am 01.06.2026 auf 5,63 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 66,07 Prozent.

Entain war somit zuletzt am Markt 3,42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs

mehr Nachrichten