FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Entain von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Entain-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Entain-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Entain-Papier bei 16,59 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,029 Entain-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,93 GBP, da sich der Wert eines Entain-Papiers am 01.06.2026 auf 5,63 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 66,07 Prozent.

Entain war somit zuletzt am Markt 3,42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at