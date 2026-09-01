Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Entain-Performance
|
01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Entain-Anteile an diesem Tag bei 6,97 GBP. Bei einem Entain-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 143,472 Entain-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 5,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 736,30 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,37 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Entain eine Börsenbewertung in Höhe von 3,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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